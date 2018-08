Hannover

Auf dem Programm des achten Krimifests Hannover stehen bis zum 28. September Lesungen, Stadtspaziergänge, Whisky-Verkostungen und Filme, teilten die Initiatoren am Freitag in Hannover mit. Zu den Gästen gehören die Schauspielerin Muriel Baumeister, der Schauspieler und Hörbuchsprecher Rainer Strecker und der Villa-Massimo-Stipendiat Friedemann Hahn.

Baumeister und Strecker lesen am 5. September aus Raymond Chandlers Kriminalroman „Der große Schlaf“, mit dem erstmals die Figur des Detektivs Philip Marlowe eingeführt wurde, hieß es. Der Roman wurde 1946 als „Tote schlafen fest“ mit Lauren Bacall und Humphrey Bogart verfilmt. Am 7. und 11. September laden die Veranstalter zu Stadtspaziergängen unter dem Titel „500 Jahre hannoversche Kriminalgeschichte“ ein.

Am 5., 12. und 19. September lautet das Motto „Single Malt und Doppelmord“: Der hannoversche Autor Richard Birkefeld liest aus seinen Krimis, dazu gibt es schottischen Whisky. Zum Mitmachen laden sowohl eine Krimi-Rallye am 15. September ein als auch das Gewinnspiel „Mörderisch gut unterwegs“ in der U-Bahn am 3. September.

Von epd