Hannover

„Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!“ – so dichtete einst Christian Friedrich Hebel. Wer an diesem Mittwochmorgen in Hannover unterwegs war, dürfte sich vielleicht so gefühlt haben. Nebel waberte über Wiesen, Felder und Gewässer, erst langsam brach sich die Sonne Bahn und drückte dem Tag dann doch ihren fast noch einmal sommerlichen Stempel auf. Der Fotograf Julian Stratenschulte war am Morgen in Hannover unterwegs und hat ein paar besonders stimmungsvolle Fotos gemacht.

Von frs/RND