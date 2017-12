Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kommt am 08.12.2017 zur Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf.

Hannover gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Hannover hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Die Landeshauptstadt wurde am Freitagabend bei einer Gala in Düsseldorf in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Großstädte 2018“ ausgezeichnet.