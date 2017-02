Die Lindener Narren feiern mit ihrem Präsidenten Martin Argendorf und Ex-First-Lady Bettina Wulf.© Behrens / NP

Karnevalsumzug

Hannover fest in Narren-Hand

Pünktlich um 13.11 Uhr ist am Sonnabend der großer Karnevalsumzug in Hannover gestartet. Los ging es an der Culemannstraße und weiter durch die Stadt bis zum Brauhaus Ernst August.