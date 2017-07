KLEIN UND GROSS: Street Mag Show begeistert Generationen auf dem Schützenplatz. Ob Manfred Wies Buick Electra (großes Bild) oder seifenkistenähnliche Fahrzeuge (kleines Bild).

© Fotos: Schaarschmidt

Schützenplatz

Hannover fährt auf Street Mag Show ab

Es war ein bisschen wie bei „Dirty Dancing“. Fast so, als würde Johnny Castle in seinen Chevrolet Bel Air steigen und sich einreihen, als am Wochenende die Klassiker unter den amerikanischen Autos auf den Schützenplatz fuhren. Pure Nostalgie auf der Street Mag Show in Hannover.