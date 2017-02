Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Sibirische Kälte hält Einzug, einen Vorgeschmack gibt es schon am Dienstag. Was der Tag noch so bringt - hier eine kleine Vorschau!

Aufregung am Montagabend auf dem Gelände der Deutschen Bahn am Pferdeturm. Dort entdeckten Mitarbeiter an der Clausewitzstraße eine brennende Rangierlok. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte einen Totalschaden an der Lok. Die Brandursache ist noch unklar - möglichweise ein technischer Fehler.

Brexit? Brexit! Darüber möchte Stephan Weil mehr wissen: Niedersachsens Regierungschef will sich an diesem Dienstag in Brüssel über die künftige EU-Förderung und mögliche Konsequenzen aus dem geplanten britischen EU-Austritt informieren. Dazu wird der SPD-Politiker unter anderen mit dem EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (13.30 Uhr) und dem Brexit-Beauftragten Michel Barnier zusammentreffen. Die Höhe der künftigen europäischen Unterstützung für aus Brüssel geförderte Projekte dürfte im nächsten EU-Haushalt von den Folgen des britischen EU-Austritts wesentlich mitgeprägt werden.

80 und kein bisschen weise... Eine 80 Jahre alte Frau muss sich ab heute wegen Totschlags vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, eine Bekannte im August 2016 mit einer Blumenvase und einem Küchenmesser tödlich verletzt zu haben. Vor der Tat haben die alten Ladys ordentlich gezecht, dann gabs Zoff - der tödlich endete.

Verkehr gibts auch - aber nicht so viel im Moment. Vorsicht am Tönniesbergkreisel. Dort ist die Ampelanlage außer Betrieb. Acht geben! Fünf Kilometer Stau gibts auf der A27 zwischen Langwedel und Verden-Nord. Autofahrer bitte weiträumig umfahren.

Auch auf der A7 gibts Gefahr durch einen defekten Lkw an der Ausfahrt Egestorf. Dort ist der rechts Fahrstreifen gesperrt.

Einen großen Bahnhof gibts heute in Barsinghausen. Dort feiert der NFV seinen Neujahrsemfang. Mit allerlei prominenten Nasen: Jogi Löw kommt, Gerhard Delling moderiert, Martin Kind, Dieter Schatzschneider, Benjamin Chatton - natürlich sind alle dabei. Unsere Kollegen vom Sportbuzzer berichten natürlich aktuell.