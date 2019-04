HANNOVER

Die Deutsche Messe AG plant einen „ Quantensprung Richtung Zukunft“: Bis zum Sommer 2020 soll das gesamte Messegelände mit einer flächendeckenden 5G-Infrastruktur ausgestattet werden, teilte der Messeveranstalter am Mittwoch mit. Damit werde das 100 Hektar große Ausstellungsgelände zu einem „hochinnovativen Multifunktions-Campus“ weiterentwickelt, der das ganze Jahr über als Testfeld für „5G-Echtzeit-Use-Cases“ zur Verfügung stehe, sagte Messechef Jürgen Köckler. Zudem werde im Herbst 2020 erstmals eine neue 5G-Messe in Hannover stattfinden, die 5G CMM Expo (Connected Mobile Machines).

Erstes Testfeld schon in diesem Jahr

Schon in diesem Jahr hat die Messe mit der 5G-Arena das erste Testfeld in der Halle 16 errichtet, in der Echtzeit-Anwendungen in 5G gezeigt werden. Der neue Mobilfunkstandard soll eine superschnelle, sehr sichere Übertragung sehr großer Datenmengen leisten, was neue Produktionsmethoden ermöglicht, die mit dem aktuellen Standard nicht funktionieren. So zeigt das Unternehmen Zeiss in der 5G-Arena, wie Autoteile direkt in der Produktion einer Qualitätsüberprüfung unterzogen werden.

Ideale Bedingungen in Hannover

„5G ist die Schlüsseltechnologie für die weitere digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft“, erklärte Köckler. „Erst mit 5G wird das Konsumenten-Internet zum Industrie-Internet.“ Das Messegelände mit seiner urbanen Struktur und dem fast „innerstädtischen Charakter“ – also mehr als 30 Hallen und Gebäuden, zehn Kilometer Verkehrswegen und tausenden Parkplätze – biete „ideale Bedingungen“, um zum Campus-Testfeld zu werden, so der Messechef. Man baue das Gelände zum „Schaufenster der Zukunft“ aus.

Gespräche mit Unternehmen laufen

Es sollen aber nicht nur die Aussteller auf Messen vom 5G-Netz profitieren, ganzjährig könnten auch Unternehmen – etwa aus der Auto- oder der Zulieferindustrie – das Feld für eigene Testreihen für 5G-Anwendungen nutzen, etwa beim automatisierten Fahren. Dazu hieß es bei der Messe, es habe bereits „um die 100 Gespräche“ über mögliche Kooperationen beim Testfeld gegeben, darunter seien auch regionale Unternehmen gewesen. Namen wurden nicht verraten, es scheint aber nur logisch, dass etwa der hannoversche Zulieferer Continental oder die VW-Tochter VW Nutzfahrzeuge, die auch die Konzernverantwortung für Automatisiertes Fahren trägt, Interesse signalisiert haben.

Die Kosten für die Errichtung des Testfelds dürften im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Allerdings ist noch unklar, wie viel die Messe selbst investieren muss. Derzeit liefen viele Gespräche dazu, sagte Köckler. So werde eruiert, ob die Messe das Netz selbst betreiben will oder ein externer Dienstleister das übernimmt.

Die neue Schau 5G CMM Expo soll dabei die 5G-Offensive der Messe weiter vorantreiben. Im Herbst 2019 findet ein erster Kongress zum Thema statt, ein Jahr später startet die Messe, die sich branchenübergreifend an Automatisierungsexperten wendet.

Von INKEN HÄGERMANN