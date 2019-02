Hannover

Ist es ein Serientäter? Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat hat ein mit einer Axt bewaffneter Mann einen Supermarkt im Bereich Leinhausen/ Herrenhausen überfallen. Diesmal schlug der Täter am Dienstagabend im NP-Markt an der Kasseler Straße zu.

Er hatte das Geschäft gegen 21 Uhr kurz vor Geschäftsschluss betreten. Er bedrohte die 63-jährige Angestellte an der Kasse mit seiner Waffe und forderte sie auf, das Geld herauszugeben. Als sich die Frau weigerte, flüchtete er – ohne Beute.

Der letzte Fall ist erst zwei Wochen her

Auf die gleiche Weise hatte ein Mann am Abend des 4. Februar den Rewe-Markt in der Mandelslohstraße überfallen. Damals hatte der Täter, als die Kassiererin nicht schnell genug reagierte, mit der Axt auf die Kasse eingeschlagen und war dann mit der Geldkassette geflüchtet.

In beiden Fällen soll der Täter von nordafrikanischer Erscheinung und schlank gewesen sein. Hinsichtlich der Größe differieren die Angaben zwischen 1,80 im zweiten und etwa 1,75 Meter im ersten Fall. Beim jüngsten Überfall trug der Täter eine olivfarbene Tarnjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, schwarze Handschuhe und ebenfalls schwarze Schuhe. Auch der Räuber Anfang Februar war komplett schwarz gekleidet, trug Turnschuhe, Jeans, einen Kapuzenpullover und eine Lederjacke. Im damaligen Fall hatte er akzentfreies Deutsch gesprochen.

Die Polizei prüfe natürlich Zusammenhänge, so ein Sprecher. „Die ganze Vorgehensweise spricht dafür, dass es derselbe Täter sen könnte.“ Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Von Andreas Krasselt