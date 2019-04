Hannover

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war ein Chevrolet Pickup mit hannoverschem Kennzeichen von der Straße abgekommen und auf dem Seitenstreifen stehen geblieben.

Nach ersten Notrufen in der Leitstelle sollte der Fahrer (73) in seinem Auto aus den 1960er-Jahren eingeklemmt sein. Doch als die Retter am Unfallort eintrafen, hatte sich der Mann schon mit Hilfe eines Ersthelfers aus dem Auto befreit. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt.

Während des Einsatzes war die A37 in Richtung Celle voll gesperrt, der Verkehr staute sich bis zum Weidetorkriesel. Einsatzende für die Feuerwehr war um 14 Uhr.

Von NP