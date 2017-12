Burgdorf

Hannover: Zwei Unbekannte greifenFlüchtling an

Am Montagabend, 4. Dezember, gegen 22.20 Uhr, haben zwei Unbekannte einen 25-jährigen Bewohner vor einer Flüchtlingsunterkunft an der Friederikenstraße in Burgdorf bei Hannover mit Faustschlägen angegriffen. Er hat dadurch leichte Verletzungen erlitten.