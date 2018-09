Hannover

Schwere Unfälle mit Stadtbahnen in Stöcken: Nahe der Haltestelle Freudenthalstraße erlitt Sonntag gegen 15.10 Uhr eine 16-Jährige schwere Verletzungen. Die Schülerin war an einer Gleisquerung von einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn der Linie 5 erfasst und zunächst zwischen Waggon und Hochbahnsteigaufgang eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten die Verletzte und brachten sie in eine Klinik.

Bereits Sonnabendmittag war ein Elfjähriger ganz in der Nähe bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er die Bahn mutmaßlich übersehen. Durch den Zusammenstoß Höhe Hogrefestraße wurde der Elfjährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Von Andreas Körlin