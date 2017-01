© Elsner

B6

Hannover: Zwei Männer sterben bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 / Am Leineufer sind am frühen Montagmorgen zwei Männer tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover mussten sie mit schwerem Gerät aus ihrem in mehrere Teile zerrissenen Fahrzeug befreien.