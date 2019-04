Zwei Demos am Sonnabend in Hannover: Vom Schützenplatz aus sind am Mittag knapp 190 Bullis durch Hannover gefahren, um gegen das Dieselverbot zu demonstrieren. Auf dem Opernplatz sprachen sich zeitgleich rund 300 Teilnehmer für ein freies Internet und gegen die EU-Reform aus. Zu größeren Behinderungen kam es in der Stadt laut Polizei nicht.