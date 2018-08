Hannover

Die Umzugskiste ist gepackt, bald geht es los: Orang-Utan-Männchen Jambi (22) reist in Kürze in den Audubon Zoo in New Orleans, USA. Der Zoo Hannover verabschiedete sich am Freitag mit einer Leckerei: Weil in seinem neuen Gehege meterhohe Palmen auf den Orang-Utan warten, gab eine Reistorte auf Palmblättern, verziert mit dem Schriftstück „New Orlean“ aus Rosinen.

Neben den Palmen kann Jambi sich im Audubon Zoo auf vierzehn Meter hohe Kletterbäume, Hängematten, Naturboden, Wasserfall und Panorama-Blick auf den Mississippi freuen. Das Reich der Orang-Utans mit seinem spektakulären Klettergarten wurde 2015 im Audubon Zoo eröffnet. Jambi wird dort auf die Weibchen Feliz und deren Tochter Menari treffen und hoffentlich zum Erhalt der stark bedrohten Tiere beitragen. Die neue Heimat für Jambi wurde in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszucht-Programm (EEP) und der amerikanischen Erhaltungszucht-Koordination (SSP) für Sumatra Orang-Utans gefunden.

Vertraute Reisebegleitung

„Es war eine riesige gemeinsame Herausforderung für die Zoos Hannover, Dallas und Audubon, Jambis Reise zu koordinieren. Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns, dass Jambi unsere Orang-Utan-Familie bald verstärkt“, so Courtney Eparvier, Kuratorin für Primaten im Audubon Zoo. „Der Abschied fällt uns sehr schwer, aber wir freuen uns für Jambi, dass er bald eine neue Familie in so einem schönen Zuhause gründen kann“, so Tierpfleger Klaus Meyer. Der Orang-Utan wird auf seiner Reise in die USA von einem vertrauten Tierpfleger aus Hannover begleitet.

Jambi stammt aus dem Zoo La Bossière du Doré, Frankreich, und kam im Herbst 2008 nach Hannover. Mit seiner Abreise wird der Erlebnis-Zoo die Haltung der asiatischen Menschenaffen vorerst beenden.

Vom Aussterben bedroht

Sumatra Orang-Utans werden von der Weltnaturschutzunion IUCN als vom Aussterben bedroht eingestuft. In freier Wildbahn leben heute nur noch etwa weniger als 14 000 Sumatra-Orangs, Bestand abnehmend, die durch die Waldrodung für Palmöl-Plantagen stark bedroht sind.

Von Andreas Krasselt