Hannover

X19735 ist in diesem Jahr schon ganz schön weit vorangekommen. Knapp 300 Kilometer hat sie sich recht gradlinig nach Osten bewegt, um dann, in der Mitte der zugefrorenen kanadischen Hudson Bay ein paar Kreise und Zickzack-Linien zu beschreiben. Immer auf der Suche nach Robben.

X19735 ist eine Eisbärin, 19 Jahre alt und mehrfache Mutter. Aktuell ist sie mit zwei Söhnen unterwegs, beide mit zwei Jahren schon fast erwachsen. Seit Anfang 2018 trägt sie ein Sendehalsband, mit dem die Forscher der Artenschutzorganisation Polar Bears International ihren Kurs detailliert verfolgen können. Schon von 2013 bis 2015 hatte sie ein solches Halsband getragen, bis die Batterie leer war.

WEITER WEG: Das ist die Strecke, die X19735 in diesem Winter über das Packeis der Hudson Bay zurückgelegt hat. Quelle: Frank Wilde

Namen für Eisbärin gesucht

Das neue Halsband hat der Zoo Hannover bezahlt. Der Tierpark unterstützt die Arbeit der kanadischen Artenschützer mit 7000 US-Dollar (derzeit gut 6100 Euro) jährlich. So viel kostet es, einen Eisbären mit einem Sender auszustatten und ihn jährlich einmal zu untersuchen. Der Zoo hat sozusagen eine Art Patenschaft für X19735 übernommen, die auf der Internetseite der Organisation daher auch mit dem Zusatz Hannover Zoo bezeichnet wird. Da beides nicht sonderlich schön klingt, wird jetzt nach einem Namen für die Eisbärin gesucht. „Wir rufen alle Eisbären-Fans auf, über die Facebook- und Instagram-Seiten des Zoos, Namensvorschläge einzureichen“, so die Artenschutzreferentin des Tierparks, Kathrin Röper.

Diese Patenschaft ist aber noch nicht alles. Der Zoo spendet auch die Zusatzeinnahmen von Sonderführungen im Januar durch die Außenanlage der Eisbären in der Yukon Bay an Polar Bear International. 1800 Euro kamen dabei zusammen, die Röper am Montag an Alysa McCall überreichte. Die Vertreterin der Organisation hat auf ihrer Deutschlandreise Station in Hannover gemacht und berichtete dabei über die Arbeit in der Hudson Bay.

Die Daten der Wanderbewegung aber auch der jährlichen Untersuchungen der Tiere ergäben eine sehr gute wissenschaftliche Grundlage für die Analyse, wie sich der Klimawandel auf die Eisbären auswirke, sagte sie. Die vor Jahren von der Tierrechtsorganisation Peta kritisierte Eisbärenhaltung in Hannover hält sie übrigens für vorbildlich: „Eine der schönsten Wasseranlagen, die ich kennengelernt habe“, schwärmte sie. „Die Bären wirken glücklich und gesund.“

Von Andreas Krasselt