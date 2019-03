Hannover

Brexit oder nicht Brexit – den Schmugglern ist das egal. Der Zoll hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 2 mehr als 350 Stangen unverzollter Zigaretten aus dem Verkehr gezogen, die für den britischen Markt bestimmt waren.

Der in Polen zugelassene Wagen wurde am Mittwoch von den Zollfahndern auf den Rastplatz Varrelheide geleitet. Bei der Befragung gab der 26-jährige polnische Fahrer an, ungefähr 300 Stangen Zigaretten für den Einzelhandel in Großbritannien im Fahrzeug zu haben.

Die Kontrolle ergab dann eine Menge von 70 000 Zigaretten (349 Stangen) der Marke „ Marlboro“ und 1 600 Zigaretten (8 Stangen) der Marke „Marvel“. Die Zigaretten waren nicht mit einem Steuerzeichen versehen. Dem Fiskus wäre so ein Schaden von rund 13 500 Euro entstanden. Gegen den 26-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Die hinterzogenen Abgaben betragen rund 13.500 Euro. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der 26-jährige seine Reise fortsetzen.

Von kra