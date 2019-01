Hannover

Wer hat etwas gesehen? Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch an der Stöckener Straße niedergeschlagen und beraubt worden. Das Opfer wurde laut Polizei gegen 1.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Freudenthalstraße von hinten so schwer niedergeschlagen, dass er in Ohnmacht fiel. Der Täter raubte ihm danach anschließend Geld, das er bei sich trug.

Der 25-Jährige hatte sich hilfesuchend an die Rettungswache in Stöcken gewandt, als er wieder bei Bewusstsein war. Die brachten ihn mit seinen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Hinweise an die Polizei unter 0511/109-3920.

Von Petra Rückerl