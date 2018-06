Meine Stadt Islam - Hannover: Zelt-Ausstellung über die Friedensbotschaft des Koran Fünf Tage lang informiert die islamische Glaubensgemeinschaft AMJ am Steintor über den Koran – aus ihrer Sicht. Die ist in der islamischen Welt umstritten, besticht aber durch ein klares Bekenntnis zu Frieden und Verständigung.

AUFKLÄRUNG: Wjahat Waraich (30), praktizierender Arzt aus der Region und SPD-Mitglied, will mit der Ausstellung "Die Revue der Religionen“ im Zelt am Steintor an die ursprüngliche Botschaft des Koran erinnern. Quelle: Nancy Heusel