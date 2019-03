Hannover

Am Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter Mann ein Mädchen auf ihrem Schulweg in Groß-Buchholz mit einer Schusswaffe bedroht und die Zehnjährige aufgefordert, mit ihm hinter ein Gebäude zu kommen. Als die zwischenzeitlich informierte Mutter dazwischen ging, hat der Mann auch sie mit der Waffe bedroht und ist anschließend geflüchtet.

Tochter ruft ihre Mutter zur Hilfe

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Hannover war die Zehnjährige gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Schule, als der Unbekannte an der Karl-Wiechert-Alle an sie herantrat, mit einer Pistole bedrohte und aufforderte, mit ihm hinter ein Gebäude zu kommen. Nach einigen Metern gelang es der Schülerin, mit ihrem Smartphone ihre Mutter zu informieren.

Die 44-Jährige eilte mit ihrem Auto zum Ort des Geschehens und forderte ihre Tochter auf, in den Wagen zu steigen. Als diese sich nicht traute, stieg die Frau aus und zog das Mädchen von dem Mann weg. In diesem Moment griff der Unbekannte erneut zu seiner Pistole, drohte damit und forderte die Mutter auf, das Kind loszulassen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Domagkweg.

Polizei bittet um Hinweise

Der Mann - es soll sich vermutlich um einen Deutschen handeln - ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, 18 bis 25 Jahre alt und schlank. Er war mit einer dunkelbraunen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, hatte schwarze Stiefel an und trug einen grauen Schal sowie eine schwarze Wollmütze. Den Schal sowie die Mütze stellte die alarmierte Polizei kurze Zeit später in einer Unterführung am Domagkweg sicher. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Gegen den Unbekannten wird jetzt wegen Nötigung, Bedrohung und des Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung ermittelt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217.

Von NP