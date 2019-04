HANNOVER

Der Vergewaltiger von Hemmingen muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Tobias H. (32) wurde am Montag im Landgericht wegen besonders schwerer Vergewaltigung verurteilt. Vom Anklagevorwurf „versuchter Mord“ rückte die Schwurgerichtskammer aber ab. „Wir haben nicht mit der erforderlichen Sicherheit einen Tötungsvorsatz erkennen können“, sagte Richter Wolfgang Rosenbusch. Staatsanwalt Karim-Rene Jouran hatte zuvor eine lebenslängliche Haft für den Angeklagten gefordert.

Mit Handschuhen und Holzknüppel

Am 19. August 2018 hatte Tobias H. seinem Opfer nachts auf der K 224 bei Harkenbleck ( Hemmingen) aufgelauert. Mit Handschuhen und Holzknüppel stieß er die Frau (22) vom Rad. Er schlug ihr mit dem Knüppel auf den Kopf und vergewaltigte sie. Als Passanten vorbei kamen, flüchtete der Mann.

Rücktritt vom versuchten Mord

Zwei Dinge ließen die Kammer vom versuchten Mord abrücken. So sagte die Frau aus, dass sie den Täter gebeten habe, sie nicht zu töten. Der Angeklagte antwortete, dass er das nicht tun werde. Und das Opfer sagte auch aus, dass die späteren Schläge mit dem Knüppel nicht mehr so hart gewesen seien. Die Kammer sah darin einen strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Mord. Es blieb eine gefährliche Körperverletzung.

Nach dem Urteil wollte sich die junge Frau nicht äußern. Als ihr Richter Rosenbusch erklärte, warum das Gericht keinen Tötungsvorsatz annehme, nickte sie stumm. „Die junge Frau hat viele Verletzungen erlitten. In ihren Lebensplanungen wurde sie mindestens um eineinhalb Jahre zurückgeworfen. Mit Blick auf die Forderung des Staatsanwalts meinte Rosenbusch: „Das Opfer hat lebenslänglich mitbekommen.“

Täter hat 25 Vorstrafen

Und der Richter musste einräumen: „Was zu dem Verbrechen geführt hat, können wir nicht feststellen.“ Tobias H. weist 25 Vorstrafen auf, es waren zumeist kleinere Delikte wie Körperverletzung, Diebstahl oder Schwarzfahren. Dass er sich in der heißen Sommernacht spontan zu der Tat entschlossen hat, glaubte ihm das Gericht nicht. Ansonsten hätte er wohl kaum Handschuhe und Knüppel dabei gehabt.

Persönlichkeit bleibt ein Rätsel

Auch die Persönlichkeit des Täters blieb rätselhaft. So hatte der Mann Kontakte zur Transvestitenszene. In Aufnahmen posierte er in Frauenkleidern. In jedem Fall ist er mit einem gesegneten Geltungsdrang ausgestattet. So trat er 2005 in einer RTL-Casting-Show als Rapper auf. Zwei Jahre später war er Gast in einer Sat-1-Talkshow, Thema: „Dauerschwanger – wie viele Kinder willst Du noch?“.

Das Gericht stellt fest, dass die Trennung der Eltern Tobias H. aus der Bahn warf. Da war er 14 Jahre alt. Danach folgten Drogenkonsum, eine gescheiterte Schullaufbahn und viele Delikte. Auf Videos lässt sich H. auch mit Nazi-Runen und Deutschlandfahne ablichten. Es ist wohl eher das Ringen um Anerkennung als ein rechtsradikales Bekenntnis. Sein Versuch, sich als Hausmeister selbstständig zu machen, scheiterte. Und der SC Hemmingen/Westerfeld braucht ein neues Vereinslied. Die Komposition „Nie mehr ohne Dich“ stammt aus der Feder von Tobias H.

Von Thomas Nagel