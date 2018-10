Hannover

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Vahrenwalder Straße bei zehn BMW-Fahrzeugen der Typen 1er, 3er, 4er, 5er, X1 und X5 die Seitenscheiben eingeschlagen und anschließend hochwertige Lenkräder sowie fest installierte Navigationsgeräte ausgebaut. Bemerkt wurden die Aufbrüche am Montagmorgen vom Mitarbeiter einer Firma, die Autos für den Verkauf aufbereitet. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtige Personen am Wochenende auf dem Firmengelände an der Vahrenwalder Straße in Höhe der Wohlenbergstraße gesehen haben. Sie sollen sich unter Telefon (0511) 109-5555 melden.

Von sbü/RND