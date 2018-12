Hannover

Sie feiern ihr 75. Jubiläum und zeigen ihre Show am Donnerstagabend in Hannover: Mit „Showtime“ präsentieren die Macher von Holiday on Ice ein Eis-Spektakel, das ihre eigene Geschichte nacherzählt. Wie die ersten Eisläufer gecastet wurden, und wie sich daraus eine Gruppe auf Welttournee entwickelt hat.

Zur Galerie Atemberaubend: Zum 75. Geburtstag zeigt Holiday on Ice eine spektakuläre Show in der Tui-Arena. Die Macher erzählen ihre eigene Geschichte vom Casting des ersten Eisläufers bis zur Welttournee.

Die 1300 Zuschauer in der Tui-Arena erleben, wie mit spektakulären Choreografien und Wow-Effekten gezeigt wird, wie die Show hinter und vor den Kulissen läuft. Inklusive einer Liebesgeschichte zwischen dem Produzenten und seiner auserwählten Eisläuferin.

Gaststars der Show am Donnerstag sind die Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot, die derzeit erfolgreichsten Paarläufer der Welt. Sie reißen das Publikum mit ihrer Olympia-Kür und einem einzig für Holiday on Ice kreierten Auftritt mit.

Weitere Termine der Show in der Tui-Arena: Freitag, 14.12., 19 Uhr, Sonnabend, 15.12., 15.30 Uhr und 19 Uhr, Sonntag, 16.12., 13 Uhr und 16.30 Uhr.

Von Sönke Lill