Hannover

Man stelle sich vor, ein Stephen Hawking hätte als junger Mann vorgehabt, in Hannover zu studieren – wäre dann aber doch in England geblieben, weil er hier keine Wohnung gefunden hätte. Jedes Jahr blieben aus genau diesem Grund Plätze in internationalen Studienprogrammen in Hannover unbesetzt, so Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks. Insbesondere ausländische Studierende hätten große Schwierigkeiten, auf dem engen Wohnungsmarkt eine Unterkunft zu finden. Weshalb die Initiative Wissenschaft gemeinsam mit dem Studentenwerk und unterstützt durch Haus & Grund im dritten Jahr die Wohnraumkampagne „Lasst uns nicht im Regen stehen“ gestartet hat.

Eine Kampagne mit Gesichtern: Kyounghye Cho (29) kommt aus Südkorea und studiert seit April in Hannover im Masterstudiengang Elektro –und Informationstechnik. „Ich hatte mir die Suche nach einer Wohnung nicht so schwierig vorgestellt“, berichtet sie. „Ich hatte mir zunächst nur ein Zimmer über Airbnb für eine Woche gemietet.“ Was danach kam, war eine turbulente Suche mit einer einmonatigen Zwischenlösung in einer Wohnung. Dann stieß sie auf das Vermittlungsangebot des Studentenwerks. Jetzt wohnt sie zur Untermiete bei einer Familie in Hainholz.

Rajesh Sriram hatte schon Erfahrungen mit dem Wohnungsmarkt in einer anderen deutschen Stadt gesammelt. In Zwickau war der 23-jährige Maschinenbaustudent aus Indien auf die Idee gekommen, sich mit einem Video bei potenziellen Vermietern vorzustellen. Erfolgreich. Auch in Hannover setzte er zunächst auf diese Methode. „Doch das Angebot über das Studentenwerk war besser“, sagt er. Er fand einen Platz in einer Wohngemeinschaft in Vinnhorst.

Günstige WG-Zimmer sind eine Möglichkeit. Aber insbesondere das bislang schon als veraltet gewertete Modell der Untermiete feiert offenbar eine Renaissance. Mehr als 80 der knapp 270 über die Kampagne der vergangenen beiden Jahre zustande gekommenen Vermietungen seien Untermietverträge, betonte Hoffmann. „Das sind die klassischen Geschichten. Die Kinder sind ausgezogen, studieren vielleicht woanders, und der Wohnraum steht frei.“ Die Kampagne wendet sich an private Vermieter, denen das Studentenwerk auch mit Beratung und Vermittlung zur Seite steht.

Von den 47 000 Studenten in Hannover sind rund 6700 Ausländer. Bei den Studienanfängern liege deren Anteil sogar bei 20 Prozent, berichtet Bürgermeister Thomas Hermann. Für den Wissenschaftsstandort Hannover eigentlich ein gutes Zeichen. „Es wäre aber schön, diese klugen Köpfe auch hier zu halten.“ In einer bundesweiten Befragung unter ausländischen Studenten 2016 haben 47 Prozent von sehr großen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche berichtet. Die Kampagne und die kostenlose Vermittlung durch das Studentenwerk können da helfen, die Schwierigkeiten zu verringern. Was mittlerweile auch bundesweit als nachahmenswert empfohlen wird.

Von Andreas Krasselt