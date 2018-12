Hannover

Mit der Wohnraumkampagne „Lasst uns nicht im Regen stehen“ will die Initiative Wissenschaft Hannover ausländischen Studierenden helfen, eine Wohnung zu finden. Jetzt ist die Kampagne für den Politikaward 2018 nominiert worden.

Mit der Aktion wurden gezielt Vermieter angesprochen, günstigen Wohnraum an ausländische Studierende zu vermieten. Das Studentenwerk hat dazu einen kostenlosen Maklerservice angeboten, und auch Partner aus der Wohnungswirtschaft unterstützen das Projekt.

„Schon die Nominierung ist ein großer Erfolg für die Initiative Wissenschaft und gleichzeitig eine Auszeichnung für die gemeinsamen Aktivitäten von Hochschulen, Studentenwerk, Stadt und Wohnungswirtschaft für eine Willkommenskultur am Hochschulstandort Hannover“, freut sich Oberbürgermeister Stefan Schostok.

Vorurteile bei der Wohnungssuche

Mehr als 6600 internationale Studenten leben derzeit in Hannover. Bei der Wohnungssuche begegnen ihnen immer noch Vorurteile. Sie haben kaum Kontakte in Hannover und kurz vor Studienbeginn wenig Zeit für die Zimmersuche. In den vergangenen zwei Jahren konnten durch die kostenlose Vermittlung im Rahmen der Wohnraumkampagne mehr als 330 ausländische Studierende eine Unterkunft finden.

Der Politikaward

Der 16. Politikaward wird von dem Fachmagazin politik&kommunikation mit Unterstützung der Quadriga University of Applied Sciences Berlin ausgerichtet und am 30. Januar 2019 verliehen. Ausgezeichnet werden die besten politischen und gesellschaftlichen Kampagnen des vergangenen Jahres. Geehrt werden zudem PolitikerInnen, die Besonderes geleistet haben und Unternehmen, die gesellschaftliches Engagement bewiesen haben. Die Jury des Politikawards besteht aus Persönlichkeiten aus Politik, Wahlkampf, Kommunikation und Journalismus. Die Wohnraumkampagne ist mit fünf anderen Initiativen in der Rubrik „Kampagnen mit kleinem Budget“ nominiert.

Von Andreas Krasselt