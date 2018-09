Hannover

„Eine Großstadt muss immer ein Stück Obdachlosigkeit ertragen“, sagt Norbert Herschel, Leiter derzentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werks Hannover. Er, seine Mitarbeiter und Freiwillige kümmern sich um die Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft befinden. Dabei vergessen viele, dass Ob­dachlosigkeit jeden treffen kann. „Das kann schnell passieren: Krankheit, Todesfall, Jobverlust oder Trennung“, weiß Herschel aus Erfahrung: „Ist das soziale Netz nicht mehr vorhanden und hat man zwei oder drei Wochen auf der Straße gelebt, gewöhnt man sich daran.“ Daraus zu entkommen, fällt vielen Menschen schwer.

Immer mehr obdachlose Osteuropäer

In Hannover wie auch in anderen Städten gibt es auch immer mehr Wohnungslose aus dem Ausland: „Im Straßenbild sieht man viele Osteuropäer“, berichtet Herschel. Das Problem mit diesen Menschen: „Die haben zwar die europäische Freizügigkeit, aber für fünf Jahre keinen Anspruch auf Sozialleistungen in Deutschland.“

Sie kommen mit Hoffnungen nach Deutschland, leben dann auf der Straße und finden häufig den Weg zurück in ihre Heimat nicht mehr. Was dann bleibt, ist das harte Leben auf der Straße. Doch auch für sie gibt es vom Diakonischen Werk Angebote: „Wir unterscheiden nicht nach Staatsangehörigkeit, wir helfen den Menschen“, unterstreicht Herschel.

Eine Struktur im Tag ist wichtig

So gibt es den Kontaktladen „Mecki“ am Raschplatz. Hier wird regelmäßig eine ärztliche Sprechstunde angeboten. Außerdem hilft der Laden den Obdachlosen dabei, eine Tagesstruktur zu schaffen: „Viele trinken hier morgens ihren ersten Kaffee und starten dann in den Alltag“, berichtet Herschel. Nur einige Meter entfernt, an der Berliner Allee, befindet sich der Tagestreffpunkt „Dach über dem Kopf“. Vor kurzem erst wurde in den Räumlichkeiten ordentlich renoviert. Hier können Hilfesuchende ihre Wäsche waschen, duschen und in einer vollausgestatteten Küche Essen kochen. „Die Idee ist Verselbstständigung“, sagt Herschel.

Bier trinken in geschlossenen Räumen

Im Jahr 2017 kamen durchschnittlich etwa 70 Personen in den Treffpunkt. Zusätzlich gibt es noch den „Kompass“ an der Rückseite des Raschplatzes, schräg gegenüber vom ZOB. Dort existiert ein Raum, in dem unter Alkoholismus Leidende außerhalb des öffentlichen Raumes Bier und Wein trinken können. Dazu bietet das Diakonische Werk in den Herbst- und Wintermonaten sechs Tage pro Woche dieökumenische Essensausgabe an.

Wohnungsmarkt ist das eigentliche Problem

Das alles hilft den Wohnungslosen, ihren schwierigen Alltag zu meistern. Dennoch kann man die Probleme der meisten auf diese Weise nicht in den Griff bekommen: „Die eigentliche Lösung ist der Wohnungsmarkt, sonst verschärft sich das Problem“, sagt Herschel und ergänzt: „Wir produzieren diese Menschen, der Wohnungsmarkt ist komplett dicht.“ Wer die immer größere Wohnungslosen- und Trinkerszene kritisiere, müsse auch die Frage nach ausreichendem Wohnraum stellen: „Es ist ein Skandal, dass Menschen in diesem reichen Land keine Wohnungen bekommen. Ich würde mir da einen stärkeren Diskurs wünschen“, so Herschel.