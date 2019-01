Hannover

Erst vergangene Woche war der Biber am Ihme-Ufer in der Nähe der Bar „Strandlebens“ unterwegs und knabberte an Bäumen. Nun gibt es neue Fotos von mindestens einem umgekippten Baum – nur etwa 200 bis 300 Meter vom „Strandleben“ entfernt.

Wird der Biber allmählich zur Plage? „Nein, da können wir noch nicht von sprechen“, meint Stadtjäger Heinz Pyka. Ganz im Gegenteil, findet Pyka: Er redet gar von einer Bereicherung der Lebensräume. „Der Biber strukturiert die Gewässer. Durch die umfallenden Bäume in das Wasser, wird den Fischen zum Beispiel ein Unterstand gegeben.“ Seiner Schätzung nach leben etwa 100 dieser Tiere in der Region Hannover. „Mittlerweile sind sie flächendeckend in der Stadt zu finden.“ So zum Beispiel auch an den Ricklinger Kiesteichen, am Maschsee, entlang der südlichen Leineaue und an den Müllinger Teichen in Sehnde.

Zahl der Biber nimmt zu

Auch Sabrina Schmidt, Projektleiterin beim Naturschutzbund Laatzen, sieht den Biber noch nicht als Problem. „Die Zahl hat im Vergleich zum vergangenen Jahr nur leicht zugenommen. Man sollte das aber auf jeden Fall im Auge behalten.“ Denn: Die Bäume können zur Gefahr für den Menschen werden, wenn sie umkippen. „Da reicht manchmal schon ein leichter Windstoß, um einen angefressenen Baum zu Fall zu bringen. Da ist es dann Aufgabe der Stadt, die Bäume vorher zu fällen oder einen Fraßschutz zu errichten.“

Die entsprechenden Fachbereiche seien nach Angaben von Stadtsprecher Dennis Dix für das Thema sensibilisiert worden. „In der Nähe der Naherholungswege und Naherholungseinrichtungen werden die Gehölze regelmäßig kontrolliert und angefressene, umsturzgefährdete Bäume gefällt.“ Einige Äste und Zweige werden dann als Nahrung für die Biber liegen gelassen. Dix weiter: „Durch die zunehmenden Fraßaktivitäten der Biber werden zukünftig im Nahbereich der Leine besonders erhaltenswerte, wertvolle sowie schwer zugängliche Bäume an Verkehrswegen gegen Biberfraß geschützt.“

„Kein Bedarf zum Abschuss“

Pyka appelliert aber auch an die Menschen: „Immer wieder werden die Wege verlassen, obwohl das nicht erlaubt ist. Da wird sich dann natürlich auf eigene Gefahr hinbegeben.“ In der Regel würden die Bäume aber ins Wasser kippen. „Die Biber wissen ganz genau, wo sie den Baum hinhaben wollen. Sie knabbern die Bäume so an, dass sie in Richtung Wasser fallen.“

Bundesweit steht der Biber unter Naturschutz. In einzelnen Bundesländern gibt es Ausnahmegenehmigungen für den Abschuss der Tiere. „In Niedersachsen ist der Bestand aber noch so gering, dass da kein Bedarf besteht“, so Pyka.

Von Cecelia Spohn