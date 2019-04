Hannover

Es geht vor allem darum, Vertrauen aufzubauen. Nun bekommt das Vorhaben einen kleinen Dämpfer. Lars Windhorst, der neue Investor des Ihme-Zentrums, hat kurzfristig seinen Auftritt vor den Wohneigentümern der Immobilie abgesagt.

Der war für Mittwoch (17. April) im historischen Gasometer an der Glocksee geplant. Am Dienstagmittag informierte Windhorst Verwalter Torsten Jaskulski jedoch darüber, dass er den Termin aus wichtigen Gründen nicht wahrnehmen könne. Er soll nun eine Woche später nachgeholt werden. „Es ist ihm ein Anliegen persönlich zu kommen. Deshalb die Verschiebung“, erklärt Verwalter Jaskulski. Windhorst will mit seiner Firma Sapinda das Ihme-Zentrum kaufen.

Von Christian Bohnenkamp