Fakultäten-serie

BENUTZT TROTZDEM SMARTPHONES: Nikolaus Forgó warnt vor Gedankenlosigkeit im Netz – gibt aber zu, dass er dem Komfort mancher Apps nicht missen will – jeder sollte allerdings wissen, was er durch die Nutzung aufgibt, findet er. Und: arbeitet an rechtlichen Rahmenbedingungen für viele ungeklärte Internet-Fragen.