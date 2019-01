Hannover

Schon wieder: Nachdem bereits in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrkartenautomat in Herrenhausen gesprengt worden war, wurden diesmal in der Nacht zu Samstag in der Empelder Straße ( Badenstedt) und in der Nacht darauf in der Benther Straße in Ronnenberg jeweils ein Fahrkartenautomat zerstört. In allen Fällen flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei prüft einen Zusammenhang, hat jedoch noch keine klaren Hinweise.

In Badenstedt hatte ein Stadtbahnfahrer kurz vor 4 Uhr mit seiner Bahn gerade die Haltestelle „Safariweg“ passiert, als ihm der aufgesprengte Automat auffiel. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Nach ersten Ermittlungen der Kripo gehen die Beamten davon aus, dass die Täter den Automaten gegen 3 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise in die Luft gejagt hatten.

Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof Ronnenberg war es ein 28-jähriger Fahrgast, der den stark beschädigten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn Sonntagfrüh gegen 3.30 Uhr bemerkte und die Polizei rief. Hier konnte die Tatzeit bislang nicht näher eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und ermittelt in beiden Fällen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Bereits Ende vergangenen Jahres waren zwei Automaten in Laatzen und Sehnde gesprengt worden. Wer Hinweise geben kann, möchte sich mit beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 melden.

Von Andreas Krasselt