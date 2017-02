GEKNICKT: Nicole Barke vor dem aufgebrochenen Safe im Fairkauf-Zentrallager in Vahrenwald.© Nancy Heusel

| Andreas Voigt

Polizei

Hannover: Wieder Diebe bei Fairkauf

Diese Verbrecher kennen keine Skrupel: Erneut ist in das Sozialkaufhaus Fairkauf eingebrochen worden - diesmal gleich in allen drei Geschäftstellen: in der City, in Vahrenwald und in Linden. Die Täter waren in der Nacht zu Dienstag gekommen und erbeuteten nach Angaben von Fairkauf-Geschäftsführerin Nicola Barke die Tageseinnahmen von zusammen rund 6000 Euro. Dabei knackten die Diebe insgesamt drei Tresore.