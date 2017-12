Hannover: Wie weiß wird Weihnachten?

Erster Schnee: Christian und Sara haben am letzten Wochenende den ersten Schnee in Hannover genossen.© Wilde

Wetter

Autofahrer müssen sich am Freitag fast überall in Deutschland auf rutschige Straßen einstellen. Vor allem im Bergland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gefährlichen Frost und Schneefälle.

Hannover. „Wer zu Hause bleiben kann, sollte zu Hause bleiben – oder sich für seine Fahrt zur Arbeit viel Zeit nehmen“, warnte ein DWD-Meteorologe gestern in Offenbach. Die Schneefallgrenze liegt den Angaben zufolge örtlich bei nur 200 Metern.

Und schon stellt sich die Frage, wie weiß eigentlich Weihnachten wird. Das kann frühestens eine Woche vorher ebantwortet werden. Trotzdem hat der Deutsche Wetterdienst ausgewertet, wielche Chancen in welcher Region bestehen. Wir zeigen das Ergebnis hier.

Immerhin 70 Prozent der Deutschen freuen sich über kaltes und schneereiches Winterwetter, so eine „Fo­cus“-Umfrage. Aber: Von 1975 bis heute gab es in Hannover nur achtmal weiße Weihnachten, so eine Untersuchung des Online-Portals „warenvergleich.de“. Spitzenreiter war München mit 13 weißen Weihnachten, gefolgt von Potsdam mit zwölffachem Flocken-Fest.

Den letzten Platz belegt Düsseldorf, dort schneite es in den vergangenen 43 Jahren nur viermal. Vergleicht man Ost und West, fällt auf, dass es in der östlichen Hälfte weitaus öfter zum weißen Weihnachtsabend kommt. Dort schneite es in den vergangenen Jahren 67-mal zu Heiligabend, wohingegen der Westen nur 51-mal das Glück hatte.