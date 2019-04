HANNOVER

Muharrem C. (28) hat am Mittwoch zum ersten Mal mit dem forensischen Psychiater Here Folkerts aus Wilhelmshaven gesprochen. Es geht darum, ob der Angeklagte zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen ist – er hat einen Passanten auf der Limmerstraße totgeschlagen.

Im Prozess vor der Schwurgerichtskammer stellte sich der junge Familienvater als drogensüchtig dar. Seit seinem 17. Lebensjahr habe er Kokain geschnupft und Cannabis geraucht. Nach der Tötung des Fußgängers am 8. Oktober 2018 auf der Limmerstraße ( Linden) fanden sich nur noch Abbauprodukte von Marihuana in seinem Körper. Und das, obwohl er das ganze Wochenende zuvor Party gemacht und viel Kokain konsumiert haben will.

Ein Kollege (27) beschrieb den Angeklagten als „ganz lockeren Mitarbeiter“. Es habe nie Probleme mit ihm gegeben. Der Zeuge arbeitete fünf Jahre mit C. im Dreischichtbetrieb als Sattler in einem VW-Zulieferbetrieb. Passt das zu jemandem, der 300 bis 350 Euro pro Woche für Drogen ausgibt?

„Ich hatte mich nicht unter Kontrolle“

Für Nebenkläger-Anwalt Fritz Willig ist noch eine andere Sache auffällig. „In seinem Liebesbrief aus der U-Haft stellt er seine Drogensucht groß heraus.“ Er beichtet seiner Frau, dass er nie mit dem Kokain-Konsum aufgehört habe. Darin schildert der Angeklagte auch, dass er jeden Tag mit einer Todesbotschaft aus der MHH rechne. Dort lag sein Baby, eine Frühgeburt.

Einerseits die Sorge um das Baby, andererseits das Wochenende mit Drogen durchgefeiert. Passt das? In dem Brief schreibt er über die Tat: „Ich hatte mich nicht unter Kontrolle.“ Zeugen erzählten, dass Muharrem C. zwar „blind vor Wut“ gewesen sei. Doch nach der ersten Aufregung beim Zusammenstoß mit dem Fußgänger, sei der Streit eigentlich vorbei gewesen, sagte ein Zeuge (27). Dann sei dem Angeklagten aufgefallen, dass sein 300 Euro teurer Kopfhörer bei der Rangelei kaputt gegangen sei. Er lief dem Opfer (40) hinterher.

Ein minutenlanges Geschehen. Muharrem C. einigte sich mit einem Zeugen, dass man die Polizei holen solle. Der Angeklagte wollte die Sachbeschädigung anzeigen. Handelt so jemand, der nach eigenen Angaben auf Kokain-Entzug war und sich Drogen beschaffen wollte?

Von Thomas Nagel