GEMÜTLICH: Ulla Licandro und Ulrich Stitzinger in einem Raum der Fakultät, in dem mit Kindern gearbeitet wird – entsprechend freundlich ist er eingerichtet.

© Christian Behrens

Fakultätenserie

Hannover: Wie Kinder besser zu besseren Geschichtenerzählern werden

Idealerweise fangen Kinder von ganz allein an, viel und flüssig zu erzählen. Das klappt nicht immer – manche haben große Probleme. Wenn das nicht an bestimmten Beeinträchtigungen liegt, hilft Sprachförderung. Und wie die besser und effektiver wird, wird in Hannover erforscht.