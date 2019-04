HANNOVER

Der hannoversche Versicherer Wertgarantie wächst unvermindert weiter: 2018 schloss das Unternehmen 1,7 Millionen Neuverträge ab, damit hat Wertgarantie nun rund 6,2 Millionen im Bestand. Das sei das beste Geschäftsjahr seit der Unternehmensgründung 1963 gewesen, sagte dazu Vorstandschef Thomas Schröder. Auch der Überschuss der Gruppe markiere mit 16,4 Millionen Euro (2017: 14,2 Millionen) einen Rekord, erklärte Schröder.

Bald legt Wertegarantie Versicherungen für E-Scooter auf

Der größte Teil der Verträge – 3,7 Millionen – wurde in Deutschland abgeschlossen. Mehr als 2,5 Millionen Verträge stammen aus den Auslandsmärkten Frankreich, Spanien, Österreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Verbraucher können bei Wertgarantie unter anderem Smartphones, Waschmaschinen oder E-Fahrräder versichern. Zudem will Wertgarantie bald Versicherungen für E-Scooter auflegen. Über die Tochter Agila bietet das Unternehmen Kranken- und Haftpflichtversicherung für Haustiere an. Hier zählte man im Neugeschäft 62 000 Verträge (plus 26 Prozent), der Kundenbestand liegt bei 266 000. Zugelegt hat Wertgarantie auch bei den Mitarbeitern: Ende 2018 waren 780 Beschäftigte (davon 490 in der Zentrale in Hannover) bei dem Versicherer beschäftigt, knapp 50 mehr als im Vorjahr. 2018 regulierte Wertgarantie knapp eine Million Schadensfälle für die Kunden, die Schadensaufwendungen lagen bei 167 Millionen Euro.

Von Inken Hägermann