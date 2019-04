Hannover

Das Opfer und sein Begleiter waren gegen 6.50 Uhr nach eigener Aussage auf dem Weg in die Innenstadt gewesen. Auf dem Ernst-August-Platz im Bereich des Haupteingangs zum Bahnhof seien ihnen der mutmaßlich alkoholisierte Täter und dessen Begleitung entgegengekommen. Es ergaben sich ein kurzes Wortgefecht und eine Rangelei, in deren Verlauf der Unbekannte eine Glasflasche zog und sie dem 18-Jährigen seitlich gegen den Kopf schlug. Anschließend flüchteten der Täter und sein Begleiter durch den Bahnhof in Richtung Raschplatz.

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Täter, gegen den wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Das Opfer schätzt das Alter des Angreifers auf Mitte 20. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 zu melden.

Von ots