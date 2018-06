Hannover

Woher nimmt Timo E. (32) nur all seinen Hass? Auch nach der dreieinhalbstündigen Verhandlung konnte Amtsrichter Reinhard Meffert die Frage nicht beantworten. Er verurteilte den Angeklagten wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Polizisten zu acht Monaten Haft auf Bewährung. "Sie sind völlig ausgerastet", meinte der Richter.

Gemeint sind die Vorfälle am 17. November 2017 in Seelze. Für Timo E. endete das Ganze per Zwangseinweisung in der Psychiatrie. An diesem Tag wurde Timo E. von der Filialleiterin eines Supermarktes mit Hausverbot belegt. Aus unerfindlichen Gründen hatte der Stammkunde drei Tage zuvor eine Putzfrau auf das Übelste beschimpft.

Als Timo E. Hausverbot erhielt, warf er seine Einkaufstasche auf den Boden und trat dagegen. Die Filialleiterin (47) beschimpfte der Angeklagte auf sexistische Weise und bedrohte sie mit dem Tod: "Ich schlitze Dich auf", rief er.

Das war das Vorspiel. Als die Polizei eintraf, lief der Wüterich zu großer Form auf. Kommt her, ich habe ein Messer und Rasierklingen dabei, habe er den Beamten entgegengerufen. "Das war ein außergewöhnlicher Fall", erinnert sich der Polizeihauptkommissar (40). Es folgen Beschimpfungen, bei denen "Bullenschweine" noch die harmloseste war.

Dann flüchtete Timo E. über eine Hauptstraße - im Zick-Zack-Lauf. Nach etwa 100 Meter blieb er stehen und hielt sich an einem Auto fest. Trotz massiver Gewalt gelang es zwei kräftigen Polizisten nicht, den Angeklagten loszureißen. "Ich dachte, dass der Mann unter Drogen stand", sagte Hauptkommissar. Doch Timo E. war so nüchtern wie der Papst vor dem Abendmahl. Vier Polizisten streckten den Mann nieder, noch am Boden versuchte er in die Hand eines Beamten zu beißen.

Auf der Wache wütete der 32-Jährige weiter. Er wurde per richterlichen Erlass in die Psychiatrie in Wunstorf eingewiesen.

Anfangs leugnete der Angeklagte jede Schuld. Tenor seiner Aussage: Die Anderen sind schuld. Doch nach den Aussagen der Zeugen räumte er die Taten mehr oder weniger ein. Zum Polizeieinsatz meinte er: "Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt."

Der Angeklagte hatte auch in der Vergangenheit eine kurze Lunte. 2017 wurde er wegen ähnlicher Delikte zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch damals hatte er sich mit einer Reihe von Polizisten angelegt.

Anwalt Stefan Skouras meinte: "Mein Mandant hat Probleme mit Autoritäten." Das ist insofern verwunderlich, weil der Angeklagte eher autoritären politischen Meinungen anzuhängen scheint. So beschimpfte er eine Frau auf ausländerfeindliche Art und Weise. Auch das Zeigen verfassungsfeindlicher Kennzeichen taucht in seinem Vorstrafenregister auf.

Doch Timo E. kann auch anders. Ein angesehener Arbeitgeber bescheinigte ihm ein "aufgeschlossenes Wesen", "Souveränität in schwierigen Situationen" und "gutes Einfühlungsvermögen" und das im Umgang mit ausländischen Jugendlichen.

Richter Meffert scheint nicht so recht an das Arbeitszeugnis zu glauben. Er machte ein Anti-Aggressionstraining und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit zur Bewährungsauflage für den Angeklagten.

Von Thomas Nagel