#cuteanimaltweetoff

Nur noch schlechte Nachrichten? Etliche Zoos rund um den Globus haben ein wirksames Gegenmittel. Sie wetteifern im Internet um das süßeste Tierfoto - auch deutsche Tierparks machen mit. Flausch-Alarm bei Twitter.

Hannover. Welches Zootier ist das Süßeste der Welt? Bei dem auf Twitter tobenden Wettstreit sind nun auch deutsche Zoos am Start. So schickte der Tierpark Berlin unter dem Hashtag " cuteanimaltweetoff" ein junges Walliser Schwarznasenschaf ins Rennen. Der Erlebniszoo Hannover entschied sich für ein neugeborenes Elefantenkind. Für das Aquarium Berlin tritt Jemenchamäleon-Baby Charly an.

Elefantenbaby Nr. 3 ist da! Und im April wird Nr. 4 erwartet! DAS wird ein Sommer! #zoo #hannover https://t.co/gwBhOoADjj — ErlebnisZoo Hannover (@ZooHannover) 27. Januar 2017

Losgetreten wurde der Wettbewerb, als der National Zoo in Washington vor einigen Tagen ein Seehundbaby-Foto twitterte. Eine Twitter-Nutzerin forderte daraufhin das Aquarium in ihrem Heimat-Bundesstaat Virginia auf, dem etwas entgegenzusetzen. Das Virginia Aquarium konterte mit einer Otter-Fischadler-Kombo.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25. Januar 2017

Mittlerweile beteiligen sich Zoos aus allen Teilen der USA und dem Ausland an dem Wettstreit. Der Australia Zoo etwa brachte einen küssenden Koala ins Rennen, der Wiener Tiergarten Schönbrunn präsentierte Panda-Zwillinge. Zudem bevölkern Rehkitze, Mini-Schildkröten und Orang-Utans das Netz. Tausende Nutzer äußerten sich begeistert über die Aktion. Sie sei etwas Positives in einer Zeit, in der es zuhauf schlechte Nachrichten gebe, hieß es von etlichen.

You can't beat Australian natives! Wattle the wombat joey and Peanut the koala joey share a kiss for the #CuteAnimalTweetOff! pic.twitter.com/9gYjTx8wNg — Australia Zoo (@AustraliaZoo) 26. Januar 2017