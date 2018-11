Hannover

Seit Montag versuchen erneut falsche Polizisten, vertrauensselige Menschen in Hannover mit Trickanrufen hereinzulegen. Aktuell liegen der Polizei 48 Hinweise auf derartige Anrufe vor, davon 38 allein in der Stadt Hannover. Aber auch in Seelze, Springe, Isernhagen, Garbsen, Wunstorf, Pattensen und Langenhagen versuchten die Gauner ihr Glück.

Die Masche ist immer die gleiche: Der Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus, gaukelt eine Einbruchsserie vor, bei der es bereits zu Festnahmen gekommen ist, einige Einbrecher jedoch flüchten konnten. Meist erwähnen die Betrüger, dass auch eine Liste mit Objekten entdeckt worden sei, in denen weitere Einbrüche geplant seien – und das die Wohnung oder das Haus des Angerufenen darunter sei.

Dann fordern sie ihre Opfer auf, ihnen zur eigenen Sicherheit vorhandene Vermögenswerte wie Geld oder Schmuck vorübergehend auszuhändigen oder zur Abholung vor der Haustür zu deponieren. Die Betrüger, die sich auch als Bundespolizisten ausgeben, gehen bei einem solchen Telefonat sprachlich geschickt vor, spielen mit den Ängsten ihrer Opfer und horchen sie ganz nebenbei zu ihren Vermögenswerten aus. Dabei suggerieren sie, sich bei ihnen in sicheren Händen zu befinden.

Die Polizeidirektion Hannover stellt dazu klar, dass Polizeibeamte niemals am Telefon Fragen zu Vermögenswerten stellen würden. Sie rät dazu, wachsam und misstrauisch zu sein und nicht zu zögern, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden, sollte sich ein solcher Anrufer melden.

Von Andreas Krasselt