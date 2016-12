Mehr Polizei

Einen Tag nach dem Terror-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin öffnen die hannoverschen Weihnachtsmärkte wieder. Die Polizei erhöht jedoch ihre Präsenz deutlich. Die Beamten tragen nun auch Maschinenpistolen bei sich. Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof wird heute aus Respekt vor den Verstorbenen und Verletzten keine Weihnachtsmusik gespielt.

Hannover. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf einenBerliner Weihnachtsmarkt bleiben die Märkte in Hannover geöffnet. Allerdings wird nach Angaben der Innenressorts die öffentliche Polizeipräsenz rund um die Märkte deutlich erhöht. Eine Schließung der Weihnachtsmärkte wäre die falsche Reaktion, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). "Dann hätten die Terroristen ihr Ziel erreicht: Wir würden klein beigeben. Wir würden uns verkriechen."

Ein Zeichen setzen will am Abend auch Michael Fürst, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in der Stadt. Gemeinsam mit Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann, Bürgermeister Thomas Hermann und Probst Martin Tenge wird er um 18 Uhr über den Weihnachtsmarkt an der Marktkirche gehen. "Vielleicht werden wir dabei sogar vom Landtagspräsidenten Bernd Busemann begleitet", so Fürst zur NP. Mit dem gemeinsamen Rundgang wolleman ein Zeichen setzen: "Wir stehen Seite an Seite, gleich welchen Glauben wir haben. Und wir zeigen damit, dass wir uns von Terroristen nicht einschüchtern lassen."

bl