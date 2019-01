Hannover

Und weil es sich noch immer um das weltgrößte zusammenhängende Open-Air-Lichtkonzept handelt, zieht sich das hin:

„Bis zum 16.Januar einschließlich dauert die De­montage“, sagt Martin Prenzler, der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Während des Abbaus werde die Beleuchtung außerdem noch nach Beschädigungen abgesucht. In diesem Jahr wurden drei Baumkelche durch den Abriss des Baby-Walz-Hauses am Anfang der Georgstraße und Beleuchtungselemente in einem Baum vor dem GOP-Variete Theater durch Vandalismus beschädigt.

Wohin nun mit der Be­leuchtung bis zum Herbst? Darum macht die City-Gemeinschaft traditionell ein gut gehütetes Geheimnis – aus Sorge vor Dieben. Immerhin werden 500 000 Lampen, mehr als 280 Ob­jekte und zusammen rund 4,5 Tonnen Aluminium verstaut. Die Gegenstände kommen in eine bewachte Lagerhalle im Umland von Hannover, so viel lässt sich Martin Prenzler entlocken.

Die Herbstbeleuchtung wird jedes Jahr Ende Oktober ein- und die Weihnachtsbeleuchtung am Montag nach Totensonntag dazugeschaltet.

Von Andreas Voigt