Hannover

Wegen durchsickernden Wassers waren die Beamten nachts in das Mehrfamilienhaus in der Südstadt gerufen worden, um die Wohnungstüre zu öffnen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Bewohner trafen die Polizisten nicht an, stattdessen stießen sie auf eine Plantage mit rund 250 Hanfpflanzen, die sie beschlagnahmten. Zunächst musste die Feuerwehr aber rund 2500 Liter Wasser aus der Wohnung abpumpen.

Den 38 Jahre alten Bewohner konnte die Polizei bald darauf an seinem Hauptwohnsitz im gleichen Stadtteil festnehmen.