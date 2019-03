Hannover

Für etwas Verwirrung in der Innenstadt sorgten am Freitag zwölf blaue Eimer mit 120 Litern Wasser und 400 rote Eimer mit 4000 Litern Wasser. Beim genaueren Hinschauen erkennt man sogar ein Motiv, das die Eimer darstellen: Es ist ein Fußabdruck, genauer gesagt ein „Wasser-Fußabdruck“, den die Menschen täglich durch ihre Lebensweise hinterlassen. Hintergrund der Aktion von Enercity ist der Weltwassertag, der seit 1993 jedes Jahr am 22. März stattfindet.

„Die 120 Liter sind die durchschnittliche Menge, die jeder Mensch in Deutschland pro Tag zu Hause an Wasser verbraucht“, erklärt Pressesprecher Carlo Kallen. Die übrigen 4000 Liter kommen durch die Nutzung von Konsumgütern täglich als virtuelles Wasser hinzu, oft auf Kosten wasserarmer Regionen. So werden für eine Tasse Kaffee etwa 140 Liter Wasser benötigt, für die Produktion einer Jeans-Hose sind es rund 11 000 Liter und für die Herstellung eines Laptops etwa 20 000 Liter Wasser.

Es gibt viele Möglichkeiten, Wasser zu sparen

„Wir wollen mit der Aktion das Bewusstsein für das virtuelle Wasser stärken“, sagt Andreas Kalix, Leiter der Enercity-Wassergewinnung. Denn vor allem in diesem Bereich bestehe die größte Möglichkeit, Wasser einzusparen. „Dafür sollte weniger Fleisch gegessen und vor allem saisonale und regionale Produkte gekauft werden. Es müssen im Winter keine Erdbeeren gegessen werden. Gibt es die Früchte nur im Sommer, kann man sich darauf freuen“, so Kalix. Zumal für den Anbau des Obstes oftmals der Wasservorrat in trockenen Gegenden geplündert werde. Auch bei der genauen Auswahl einer Jeans kann Wasser gespart werden. „Ich muss eine qualitativ gute Jeans kaufen, da ich dann im gleichen Zeitraum nur eine statt zwei Hosen kaufen muss. Das wiederum spart Baumwolle, für deren Produktion viel Wasser benötigt wird“, erklärt Kalix.

Auch das Ehepaar Witte ist von den riesigen Wassermengen schockiert: „Das ist wirklich viel, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Claus Witte. Er und seine Frau achten bereits auf einen sorgfältigen Umgang mit Wasser: „Wir benutzten für die Toilettenspülung Regenwasser“, sagt er. Seine Frau Christa ergänzt: „Und das Wasser, mit dem ich das Gemüse wasche, kommt anschließend in die Blumen.“ Karl-Heinz Frye und seine Frau Hildegard bleiben ebenfalls an den Eimern stehen: „Ich bin sehr erstaunt, dass es so viel Wasser ist, das wir nebenbei verbrauchen. Aber wir versuchen bereits, auf den Verbrauch zu achten.“

Von Cecelia Spohn