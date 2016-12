RIGOROS: Falschparker laufen Gefahr, abgeschleppt zu werden. Andere Städte gehen da sehr viel härter vor als Hannover. Hier begnügt sich der Verkehrsaußendienst meist mit Knöllchen. Die kosten je nach Schwere der Behinderung 15 bis 60 Euro.© Frank Wilde

| Andreas Krasselt

Auto

Hannover: Was hilft gegen Parkplatznot?

Die extreme Parkplatznot in einigen Stadtteilen macht viele Autofahrer zu Verkehrssündern (NP berichtete). Sie stellen ihre Fahrzeuge auf Gehwegen oder in Kurven ab, behindern andere Verkehrsteilnehmer oder stellen sogar eine Gefahr dar. Was tun? Hannover wächst. Mit den Einwohnern steigt auch die Zahl der Autos. „Es ist der Stadt bekannt, dass die Lage in den Stadtteilen wie der Südstadt, List oder Oststadt zum Teil angespannt ist“, so Stadtsprecher Alexis Demos. Daher seien in den vergangenen Jahren durch Umbaumaßnahmen bereits zusätzliche Parkplätze geschaffen worden: „Diese Potenziale sind allerdings nahezu ausgeschöpft.“ Doch die Stadt habe die besondere Situation in den Stadtteilen im Blick.