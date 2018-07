Hannover

Sie haben sich jetzt darüber beschwert, dass wummernde Bässe ihre Nachtruhe gestört hätten. Dieser Lärm sei mitunter bis 6.30 Uhr morgens zu hören gewesen. Eine Geräuschbelästigung dieser Art habe es bei den vorangegangenen Schützenfesten nicht gegeben, so die Anwohner.

Die CDU-Fraktion hat sich gestern bereits mit einem Brief an den OB gewandt und um Aufklärung gebeten. Un­ter anderem will die Fraktion wissen, welche Maßnahmen seitens der Stadt im Vorfeld des Schützenfestes ergriffen worden seien, etwa durch Einpegelungen an den Verstärkern. Konkret fragt die Fraktion auch, ob der Lärm in Zusammenhang mit der Neukonzeption des Rundteils stehen könnte.

CDU-Fraktionschef Jens Seidel sagt: „Lärm darf nicht zum Problem werden wie vor einigen Jahren beim Maschseefest. Ein erfolgreiches Schützenfest muss sein, wir dürfen uns aber dadurch kein neues Problem schaffen.“Bei der Stadt hieß es am Dienstag, dass insgesamt fünf Lärmbeschwerden vorlägen. Auslöser seien nach derzeitigen Kenntnisstand zwei Ereignisse gewesen: „Es gab eine Privatparty von Schaustellern in den frühen Morgenstunden an einem Wo­chentag. Am zweiten Wo­chen­ende wurde eine Beschallungsanlage am Rundteil falsch und zu laut betrieben“, so Stadtsprecher Udo Möller.

Dies sei mit den Betreibern besprochen worden, so dass in der Folgenacht die gesetzlichen Richtwerte eingehalten worden seien. Ein abschließendes Gutachten läge in einigen Wochen vor. „Festzuhalten bleibt auch, dass die akustische Wahrnehmbarkeit des Festes nicht mit Lärm und berechtigten Lärmbeschwerden gleichzusetzen ist“, so die Stadt weiter.

Von Andreas Voigt