Galerie Luise

Hannover: Wann kommt die Piazza Italiana?

Erstes Quartal 2017? Sommer 2017? An­fang 2018? Bei der Eröffnung der Piazza Italiana in der Galerie Luise in Hannover gab's seit Bekanntgabe des Vorhabens schon viele Eröffnungstermine. Am Donnerstag verkündete Ac­com-Geschäftsführer Stefan Kalmund einen neuen: „Mitte 2018“, sagte er.