Hannover

Die Lage in Mosambik und den anderen, von den Folgen des Zyklons Idai betroffenen Ländern ist nach wie vor katastrophal. Tausende haben ihr Obdach verloren und sind in notdürftigen Zeltcamps untergebracht, bis zu 7000 pro Lager. Darunter viele Kinder. „Mehr als die Hälfte der Campbewohner sind Kinder“, berichtet Klaus Rosselnbruch. Der 59-Jährige aus Ronnenberg ist seit vergangenen Freitag mit einem Team von Notfallpädagogen vor Ort.

Gerade Kinder können unter dem dramatischen Verlust ihrer Heimat nachhaltig leiden, traumatisiert werden. „Doch in den ersten zwei bis sechs Wochen kann man sie erreichen, damit sich das erst gar nicht als Trauma verfestigt“, weiß der Lehrer aus Erfahrung. Es ist nicht sein erster Einsatz in einer Katastrophenregion. Auch im Irak ist er gewesen.

LAGER: Bis zu 7000 Menschen leben jeweils in einem der zahlreichen Zeltcamps. Quelle: Freunde der Erziehungskunst, Notfallpädagogik

Rosselnbruch ist Lehrer an der Freien Waldorfschule Sorsum ( Wennigsen). Er gehört zu dem notfallpädagogischen Einsatzteam des Vereins „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“, der sich eben der Waldorfpädagogik verschrieben hat. Musik und Spiele sind bei der Traumabehandlung von besonderer Bedeutung.

So zieht der 59-Jährige, wenn er mit seinen Kollegen morgens eines der Camps betritt, zunächst mit einem kenianischen Begleiter und seiner Gitarre singend durch das Lager, bis sich ihm ähnlich dem Rattenfänger von Hameln eine Schar Kinder angeschlossen hat. Das sind mal 20, mal aber auch 60. „Dann suchen wir uns einen Platz am Rande des Camps, den wir mit einem Seil noch zusätzlich abtrennen“, erzählt er. Für die Therapie ist es wichtig, dass die Kinder zur Ruhe kommen können.

LOSLASSEN: Singen und Tanzen sind wichtige Bestandteile der Traumatherapie. Quelle: Freunde der Erziehungskunst, Notfallpädagogik

„Wir spielen, malen und singen“, sagt Rosselnbruch. „So können sie sich lösen. Sie sind außerordentlich dankbar dafür, dass sie beschäftigt werden.“ Und dabei auch lachen könnten, weil sie von den Pädagogen dazu angeregt würden. Wenn sie ein bemaltes Blatt mit zurück in ihr Zelt nähmen, seien sie sogar etwas glücklich über den bunten Farbklecks in ihrer ansonsten trostlos braunen Umgebung.

FARBE HILFT: Gemeinsam malen die Kinder im Camp Muda ein buntes Bild. Quelle: Freunde der Erziehungskunst, Notfallpädagogik

Mosambik sei eines der ärmsten Länder, dass er bislang kennengelernt habe, beteuert der 59-Jährige. Die Stimme am Telefon kommt immer wieder zerhackt durch. Die Leitung ist instabil. „Es gibt hier unglaublich viele Wellblechhütten, viele leben auch nur unter Planen.“ Die Flutkatastrophe habe alles noch viel schlimmer werden lassen. „Es ist unglaublich viel kaputt und unglaublich dreckig“, berichtet Rosselnbruch. „Das Essen ist ein Riesenproblem.“ Noch immer würden auch Leichen geborgen und weggebracht.

Der Zyklon habe Dämme brechen lassen. Zwei Flüsse seien über die Ufer getreten, ein riesiges Gebiet überschwemmt worden. Auf ihren täglichen Fahrten in die Camps am Rande oder auch außerhalb der Hafenstadt Beira durchquert das Waldorf-Team Landstriche, die noch immer überflutet sind. „Wir kommen da nur durch, weil die Straßen höher liegen.“ Die Flutwelle habe wohl eine Höhe von fünf oder sechs Metern erreicht gehabt. „Es hängt noch Gras in den Telefonleitungen“, schildert Rosselnbruch den etwas unheimlichen Anblick.

Dennoch hätte die Menschen nicht ihr Mut verlassen. „An allen Ecken reparieren sie Hütten und Stände. Das Leben findet auf der Straße statt, überall laufen und laufen sie. Das ist außerordentlich beeindruckend.“ Sie seien auch leicht zu begeistern und in Momenten fröhlich. „Wenn ich meine Gitarre nehme und spiele, singen sie mit, auch eigene Lieder“, erzählt der Lehrer.

HELFER: Das Notfallteam der Waldorf-Freunde besteht aus zwölf erfahrenen Pädagogen. Quelle: Freunde der Erziehungskunst, Notfallpädagogik

Insgesamt 14 Tage wollen die Notfallpädagogen in Beira im Einsatz bleiben. Das Team besteht aus insgesamt zwölf erfahrenen Experten. Die Notfallpädagogik der Waldorf-Freunde hilft seit 2006 weltweit traumatisierten Kindern und Jugendlichen bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse. Der Verein setzt sich seit 1976 für die Waldorfpädagogik weltweit ein und hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 830 waldorfpädagogische Einrichtungen unterstützt.

Spendenkonto: GLS Gemeinschaftsbank eG, IBAN DE06 4306 0967 0800 8007 00, BIC GENODEM1GLS, Stichwort „Notfallpädagogik“.

Von Andreas Krasselt