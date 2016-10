© Kai-Uwe Knoth/ddp

Kommunalwahl

Hannover-Wahl: So viele Fraktionen wie nie zuvor

So viele Fraktionen gab es noch nie im Rat der Stadt: Mit dem Übertritt von Oliver Förste, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken, zu der Satirepartei „Die Partei“ und der damit verbundenen Fraktionsbildung hat sich die Anzahl auf acht erhöht – laut Stadtsprecher Andreas Möser so viel wie noch nie: „Insgesamt werden die Zuwendungen an die Fraktionen, Personalkosten für die Fraktionsgeschäftsstellen und die Mietzahlungen steigen.“