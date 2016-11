2017

Zum internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten kamen in diesem Jahr rund 55.000 Gäste nach Hannover - auch 2017 werden fünf Teams beim Wettbewerb antreten. Am Freitag, 18. November, startet der Vorverkauf der Tickets - natürlich auch im NP-Ticketshop