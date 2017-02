Verkehr

Die Brücke muss saniert werden. Es gibt aber eine Alternative.

Hannover. Kein Durchkommen gibt es am Wochenende auf dem Südschnellweg. Grund ist die erneute Sperrung der Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße wegen Betonarbeiten. Die Sperrung gilt zwischen Sonnabendmorgen, 9.30 Uhr, und Montag um 5.30 Uhr in beiden Richtungen.

„Während dieser Zeit wird der Verkehr parallel am Bauwerk vorbei- und wieder auf den Schnellweg geführt. Dadurch entstehen für die Autofahrer keine Umwege“, sagt Friedhelm Fischer von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Allerdings werde der Umleitungsverkehr „Belastungen für das Gebiet rund um die Brücke mit sich bringen“. Eine der ersten Sperrungen Mitte Oktober hatte zu einem Stauchaos geführt. Damit rechnen die Experten der Verkehrsmanagementzentrale nun nicht: „Langsam haben sich die Autofahrer an die Sperrungen gewöhnt. Natürlich wird es auch dieses Mal zu Behinderungen kommen, aber nicht so extrem wie im Oktober“, hieß es.

Seit September 2015 ist die Schnellwegbrücke eine Dauerbaustelle. Sie ist marode, ein Abriss im Jahr 2023 geplant. Täglich queren rund 33 000 Fahrzeuge die Brücke. Das geht längst nur noch einspurig. Doch damit die Brücke bis 2023 tatsächlich hält, muss sie fortwährend stabilisiert werden. So auch an diesem Wochenende.

bl