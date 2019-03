Hannover

Wir bemerken die Obdachlosigkeit – und gehen schnell weiter. Wir sehen die Obdachlosen – und schauen weg. Aus Unverständnis und manchmal sogar Ekel, aus Desinteresse und oft auch aus Schamgefühl gegenüber Betroffenen. Das Diakonische Werk Hannover will es Interessierten jetzt einfacher machen, den ersten Schritt auf die Menschen zu zu wagen und bietet einen „virtuellen Rundgang“ zum und im Kontaktladen Mecki am Hauptbahnhof an.

Kein Zoo-Effekt

Diakonie-Pastor Rainer Müller-Brandes erklärt: „Wir bieten jährlich 140 soziale Stadtrundgänge an, aber die Besucher stehen dann etwa beim Kontaktladen Mecki vor einem leeren Raum, man weiß nicht, was dort passiert, weil wir auch nicht die Zoo-Effekt wollen.“ Sprich: Die obdach- und wohnungslosen Menschen sollen sich im Kontaktladen sicher fühlen und nicht begafft werden.

Das Straßenmagazin Asphalt bietet seit vielen Jahren den „sozialen Stadtrundgang“, den Schulklassen, Firmen oder auch Studiengruppen buchen können. Außerdem führt jeden letzten Freitag im Monat ab 15 Uhr einer von vier ehemals selbst Betroffenen Interessierte an die Zufluchts- und Hilfsorte von obdachlosen Menschen. Ein Ziel der etwa eineinhalbstündigen Tour ist unter anderem der Kontaktladen Mecki. Der nächste soziale Stadtrundgang ist am 29. März ab 15 Uhr, Treffpunkt ist die Redaktion „Asphalt“ in der Hallerstraße 3. Interessierte Teilnehmer sollten Geld spenden und sich vorher telefonisch anmelden unter 0511/30126920.

Gleichzeitig wachse das Unverständnis und die Distanz gegenüber jener Menschen, „die nicht den bürgerlichen Idealvorstellungen entsprechen“, so Müller-Brandes. Mit diesem Projekt wolle man Barrieren überwinden, „einen Akzent“ in der öffentlichen Meinung setzen. Oder wie Christoph Dahling-Sander, Geschäftsführer der Hanns-Lilje-Stiftung es ausdrückt: „Ein an sich bedrückendes Thema wird erlebbar durch einen lustvollen Zugang.“

Virtuelles Stück Realität

Aus etwa 400 Fotos, acht Videos unter anderem mit Interviews mit Mecki-Laden-Leiter Norbert Herschel und auch Müller-Brandes, aus Audio-Beiträgen mit einer Betroffenen ist ein virtuelles Stück Realität geworden, das man dank Spezialbrille und Joystick-Lenkung betreten kann. Man geht also nicht in zu Mecki wie beim sozialen Stadtrundgang (siehe Text), sondern der Kontaktladen kommt virtuell – etwa in Schulen oder auch zu Weihnachtsfeiern von Firmen, wie Müller-Brandes vorschwebt.

Gesetzt ist schon eine Veranstaltung mit Leuten, die so wohl nicht auf die Idee kämen, sich die Situation von Obdachlosen anzuschauen. Am 18. April, also Gründonnerstag, spielen die Recken in der Tui Arena gegen die Rhein-Neckar Löwen. In den Gängen ist auch die Diakonie präsent, „aber eben nicht wie sonst mit Flyern, sondern mit dem Laptop und dem Gerät“, verrät Mitarbeiter Stefan Heinze.

Von Petra Rückerl